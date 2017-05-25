Менее чем через год, по завершении установленной законом процедуры, экспериментальная фабрика, которая в свое время была уникальным предприятием в Беларуси, выпускающим современную спортивную обувь в индустриальных масштабах, будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С трудом верится, что когда-то белоозерские обувщики работали в две смены, а продукция на складе не задерживалась ни дня. Впрочем, у поклонников обуви с фирменным знаком в виде львиной лапы еще есть шанс приобрести пару «на память». Хотя предприятие уже около двух лет не осуществляет производственную деятельность, на рынок поступит последняя большая партия продукции — более 46 тыс. пар.

В судебном заседании 22 мая решался вопрос: уйдет предприятие в процедуру санации с шансом восстановить свою деятельность или же будет ликвидировано. В нем принимали участие представители «Беларусбанка», «Брестместпрома», фабрики «Вердимар», недавно созданной на тех же площадях в Белоозерске. Незадолго до этого на собрании кредиторов большинством голосов принято решение обратиться в суд с ходатайством о ликвидации предприятия-должника. Кризисный управляющий Николай Климчук в суде подтвердил, что восстановить платежеспособность предприятия не представляется возможным. Наиболее чувствительный удар по экономике «Белкельме» нанес беспрецедентный провал. Продукция, отгруженная потребителям в 2014—2015 годах, в 2016-м была возвращена на склад. Речь идет ни больше ни меньше о 52 тыс. пар. Из них по сей день не реализовано 46 580.

«Для ускоренной реализации остатков продукции, залежавшейся на складе, принято решение снизить цену на обувь и продать преимущественно оптом, чтобы рассчитаться по долгам», — пояснил в суде кризисный управляющий. По его мнению, устаревшее оборудование, приобретенное более 15 лет назад, и отсутствие собственных оборотных средств не оставили «Белкельме» шансов для маневра в условиях обострившейся конкуренции на обувном рынке. В Беларуси в настоящее время более 20 предприятий-производителей обуви. Многие объединяются в холдинги, чтобы усилить свои позиции. К примеру, в состав известного холдинга «Марко» входит три фабрики (в том числе «Вердимар»). Кроме того, рынок продолжает насыщать импортная обувь.

Как подчеркнул Николай Климчук, ликвидация совместного белорусско-испанского предприятия не повлечет неприятных социальных последствий для Белоозерска. Основные трудовые ресурсы плавно перетекли в «Вердимар», а на ликвидируемом предприятии осталось всего 22 человека, из которых 12 заняты в торговле.

А в перерывах между заседаниями суда участники процесса активно обсуждали не столько «объективные» причины неудачи «Белкельме», сколько общую, по их мнению, болезнь: острый дефицит грамотных управленцев и слабую подготовленность выпускников отечественных вузов.