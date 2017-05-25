Программа цифровой трансформации будет разработана в ЕАЭС

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет разработана программа цифровой трансформации. Такое решение принято сегодня в Казани на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Это позволит ускорить формирование постиндустриальной экономики Союза", - подчеркнули в ЕЭК.

До конца года будут подготовлены основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года. Определены четыре ключевых вектора развития, позволяющих ускорить процессы оцифровки экономики ЕАЭС: цифровая трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация в союзе; цифровая трансформация рынков товаров и услуг, капитала и труда; цифровая трансформация процессов управления и интеграционных процессов в союзе; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов.

"Для реализации этой программы предлагается использовать механизм частно-государственного партнерства, - сообщили в ЕЭК. - Одним из первых пилотных проектов в этой сфере может стать система маркировки ряда товаров и продуктов, обеспечивающая прозрачность и прослеживаемость на всем пространстве союза".-0-