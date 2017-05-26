Открытие Торгового дома Азербайджана в Минске поспособствует продвижению бренда Made in Azerbaijan на белорусском рынке, расширению экспорта и развитию сотрудничества между предпринимателями обеих стран, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.



Фото: МИД Беларуси

«Развитие совместных инвестиционных проектов успешно влияет на развитие отношений между нашими странами, и одним из таких проектов стало создание Торгового дома Азербайджана в Беларуси», — продолжил Мустафаев. Он также обратил внимание на символизм даты открытия торгового дома: она практически совпадает с Днем Республики, который в Азербайджане отмечают 28 мая.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что это первый торговый дом Азербайджана за рубежом.

«Хотелось бы надеяться, что под крышу этого дома придут представители азербайджанского бизнеса и инвесторы, которые захотят реализовать взаимовыгодное сотрудничество здесь, в Беларуси, — ожидает Макей. — Ведь для них здесь открывается не только рынок Беларуси, но и рынок всего Евразийского союза». Кроме того, министр отметил, что азербайджанская продукция будет поставляться напрямую, минуя всяких посредников. А торговый дом и азербайджанское посольство будут пользоваться поддержкой МИД.

В выставочном комплексе представлена как продовольственная, так и промышленная продукция производства 25 азербайджанских компаний: от вин, овощей и ковров до электрического оборудования, полимерных изделий и кабелей. Также в Минске расположен торгово-логистический центр с азербайджанским капиталом общей площадью 42,5 гектара.

Макей отметил, что продукции очень много и она уже пользуется популярностью у белорусских покупателей. Но есть еще ряд промышленных товаров, которые, по его мнению, интересны белорусскому рынку. «Мы договорились с коллегами о том, что проведем дополнительную встречу о поставках другой продукции из Азербайджана. И в ближайшее время мы встретимся с ними и посмотрим, как можно эту продукцию продвигать в Беларуси», — заверил министр.



Фото: МИД Беларуси

По словам Мустафаева, из Азербайджана прибыла большая делегация из 5 депутатов парламента, руководителей госпредприятий и 70 предпринимателей: «Это является показателем высокой заинтересованности и большой значимости, с которой мы относимся к проекту», — пояснил он. Министр экономики Азербайджана напомнил, что инициатива открытия торгового дома впервые была выдвинута на встрече президентов Беларуси и Азербайджана в ноябре 2016-го года. В ходе визита было принято решение об увеличении товарооборота между двумя странами. «Открытие торгового дома будет служить увеличению нашего товарооборота и его большей сбалансированности, чтобы не было только одностороннего движения из Беларуси в Азербайджан или наоборот», — заверил Макей.

В свою очередь, Мустафаев рассказал, что сегодня в Азербайджане работают около 30 компаний с белорусским капиталом. Весьма популярна в стране мясо-молочная продукция из Беларуси, которая распространяется через сеть из четырех продовольственных супермаркетов «Белорусский». «Могу уверить, что в этих магазинах почти постоянно очереди, поскольку белорусская продукция качественна и конкурентоспособна», — поделился впечатлениями министр экономики Азербайджана.

Уже в день открытия ООО «Торговый дом Азербайджана» подписал договоры с «Белкоопсоюзом» и компаниями «Прайм-резерв» и «Хайвар-Смит».

Выставка азербайджанской продукции располагается на первом этаже многофункционального ресторанного комплекса «АзНеман». Функция выставочного комплекса будет заключаться в ознакомлении и дегустации продукции. Помимо торгового дома, в здании находятся рестораны и административные помещения, принадлежащие азербайджанским инвесторам, рассказал TUT.BY представитель ООО «АзНеман». «Пока работает один ресторан, остальные — откроются до конца года», — сообщил собеседник.

Напомним, что основу белорусского экспорта в Азербайджан составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, ДСП, молоко сгущенное и сухое, сливочное масло, стекло и нефтепродукты. Беларусь же импортирует азербайджанские полимеры этилена, алюминиевые ленты и полосы и фруктовые соки. По словам заместителя премьер-министра Владимира Семашко, в прошлом году товарооборот был ниже, чем в 2015-м, однако в нынешнем ситуация начала исправляться. «По этому году за четыре месяца темп роста товарооборота составил 116,4%. Надо так держать», — подчеркнул вице-премьер.