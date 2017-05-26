МИНСК, 27 мая — Sputnik. Оршанский район Беларуси должен стать локомотивом развития всей Витебской области страны, заявил губернатор региона Николай Шерстнев в субботу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения по развитию организаций района и реализации инвестиционных проектов. Лукашенко подчеркнул, что надо вплотную заняться проблемами экономики трех-четырех райцентров и за три года навести там "железный порядок". Речь, помимо прочего, шла и про Оршанский район, который президент посещал на Пасху.

"Сделаны предварительные выводы, внесены серьезные предложения, даны задания. Поручения президента по развитию Оршанского района имеют судьбоносное значение для этих территорий. Почему? В районе проживает более 157 тысяч человек. Это огромнейший людской потенциал, который в полной мере не задействован в экономике. Оршанский район занимает в объеме производства, а соответственно и выручки, значительную долю. Ресурсы в первую очередь надо вкладывать в развитие территорий с большим потенциалом. Район должен стать локомотивом всей области", — заявил губернатор области, его слова передает БелТА .

Сегодня одна из главных задач по развитию Оршанского района — создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения.

"Для жителей это возможность трудиться и иметь достойную зарплату, для нас всех — эффективное использование потенциала. В итоге мы получим максимальный эффект не только для района, а для всей области", — добавил Шерстнев.

Развитием Оршанского района сегодня вплотную заняты не только местные власти, но и правительство Беларуси.