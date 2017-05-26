Директор МТЗ: Где скажет глава государства, там и буду работать

На мерооприятии, посвященному 71-летию Минского тракторного завода, директор предприятия Федор Домотенко вручил лучшим работникам грамоты, отчитался перед сотрудниками за год работы, а также ответил на вопросы журналистов.



Федор Домотенко. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Комментируя информацию о том, что ему пророчат пост руководителя Миноблисполкома , директор МТЗ рассказал журналистам, что официально с ним этот вопрос не обсуждался.

— У меня нет темы для разговора, поэтому я ничего не знаю. Куда пошлет глава государства, там и буду работать.

Кроме того Федор Домотенко рассказал, как относится к желанию «Амкодора» производить автотракторную технику — напомним, в новый завод планируют вложить 300−350 млн долларов .

— Это ошибочное мнение по «Амкодору». Это шарнирно-сочлененная конструкция в диапазоне 300 л.с. (вероятно, речь идет о тракторах с шарнирно-сочлененной («ломающейся») рамой — прим. TUT.BY), не имеющая никакого отношения к тракторному заводу.

Глава Минского тракторного завода также отметил, что такое производство пойдет на пользу Беларуси — «Амкодор» сможет занять нишу техники, которую выпускает «Петербургский тракторный завод».

О том, что кадры уйдут к Александру Шакутину (главе «Амкодора» — прим. TUT.BY), Федор Домотенко также не переживает.

— Конструкторы, которые получают высокую заработную плату — у них нет желания покидать завод. На МТЗ они получают больше 1000 рублей.