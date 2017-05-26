Темп роста экспорта МТЗ в I квартале превысил 120%

27 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Темп роста объема экспорта ОАО "Минский тракторный завод" в январе-марте составил 120,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил сегодня генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, выступая на торжественном собрании, посвященном дню рождения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минский тракторный завод - экспортно ориентированное предприятие. За три месяца текущего года экспортировано продукции на $112,9 млн, что составило 120,2% к уровню соответствующего периода 2016 года", - отметил Федор Домотенко.

Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства составило 82,5%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года остатки готовой продукции снизились на 41%.

Среднемесячная заработная плата за первый квартал 2017 года - Br870,4. Рост среднемесячной зарплаты составил 13,7%.

Основными задачами, стоящими перед службами ОАО "МТЗ", являются снижение уровня затрат на производство продукции, проведение работ с контрагентами по погашению внешней дебиторской задолженности, закрепление своих позиций на традиционных рынках и освоение новых перспективных рынков, повышение заработной платы с учетом обеспечения опережающего роста производительности труда.-0-