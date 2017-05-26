Средняя зарплата на производстве МТЗ превышает Br1 тыс.

27 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Средняя заработная плата на производстве Минского тракторного завода превышает Br1 тыс. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основное, что удалось добиться, - сохранить трудовой коллектив. Когда в 2014 году ежемесячно увольнялось более 200 человек и сводка прошлого месяца - 12, считаю, что задачу мы выполнили. Коллектив работает стабильно, особенно в конструкторско-технологической среде, - сказал Федор Домотенко. - Вторая задача - заработная плата. Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах $700. Средняя заработная плата - около $500. Основная зарплата производственного рабочего - Br1 тыс. 60".

На торжественном собрании, посвященном дню рождения предприятия, Федор Домотенко отметил, что в соответствии с объявлением 2017-го Годом науки, ОАО "МТЗ" запланирован комплекс мероприятий, направленных как на модернизацию существующего модельного ряда под требования различных рынков, так и на создание и выпуск новых моделей тракторной техники. Изготовлены и проходят испытания образцы рисовых модификаций малогабаритных тракторов BELARUS-451, созданных для работы в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Продолжаются испытания опытных образцов и запланировано изготовление трех BELARUS-4522 мощностью 450 л.с., которые являются одними из самых мощных тракторов в мире.

В соответствии с требованиями регламента Европейского союза изготавливается линейка тракторов, оснащенных двигателями, которые удовлетворяют экологическим требованиям ступени Stage4. Также собраны тракторы с газодизельными моторными установками. Проходит испытания трактор BELARUS-3523 с электромеханической трансмиссией, созданной совместно с китайской компанией CNR.

Запланировано изготовление шахтной пассажирской машины МП-353М и харвестера для работы с лесом МХ-401, разработана конструкция погрузчика для тракторов серий 800/900/1200 и 1500 с двигателями Stage4.-0-