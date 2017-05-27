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Беларусь стала главным покупателем турецких помидоров
28.05.2017 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь стала основным покупателем турецких помидоров. За первый квартал наша страна купила томатов на 32,4 миллиона долларов. Такие данные Института статистики Турции
На Беларусь пришлось около трети всего турецкого экспорта томатов на 123 миллиона долларов. Помимо нас, в тройке оказались Румыния (18 миллионов долларов) и Польша (11,8 миллиона долларов).
После скандала со сбитым турками российским военным самолетом, РФ ввела запрет на ввоз продуктов питания из Турции. В конце мая стороны договорились о снятии некоторых ограничений, но импорт томатов в Россию все еще находятся в «черном списке».
Более половины урожая томатов производится в пяти провинциях Турции. Лидером по объемам производства томатов является провинция Анталья.
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За первый квартал наша страна купила томатов на 32,4 миллиона долларов.
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