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Банк развития направит в 2017 году на финансирование госпрограмм и мероприятий более Br1,1 млрд

28.05.2017 13:52 — Новости Экономики | БелТА  
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Банк развития направит в 2017 году на финансирование госпрограмм и мероприятий более Br1,1 млрд

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси направит в 2017 году на финансирование государственных программ и мероприятий более Br1,1 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая 2017 года №375, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утвержден план финансирования Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2017 году. Так, объем директивного кредитования в нынешнем году составит Br689,58 млн.

На недирективное кредитование будет направлено Br464,3 млн. В том числе на завершаемые инфраструктурные проекты, реализуемые КУП "УКС Брестского городского ЖКХ" потребуется Br17 млн, на новые инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках решений Президента Беларуси (РУП "Национальный аэропорт Минск", РУП "Дирекция строящихся объектов Минспорта", УКС Вооруженных Сил, УП "УКС Мингорисполкома", Минтранс) направят Br447,3 млн.

Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная программа (мероприятие).-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Документом утвержден план финансирования Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2017 году. Так, объем директивного кредитования в нынешнем году составит Br689,58...

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