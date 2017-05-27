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Белорусы скупают запрещенные турецкие помидоры

28.05.2017 14:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Больше всего помидоров из Турции в первом квартале 2017 года было экспортировано в Беларусь, сообщило агентство "Анадолу".

Белорусы скупают запрещенные турецкие помидоры
© Sputnik Марк Редькин
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"В Беларусь было отправлено томатов на сумму 32,4 млн долларов США. Далее следуют Румыния (18 млн долларов), Польша (11,8 млн долларов) и Ирак (7,6 млн долларов)", — сообщили агентству в Институте статистики Турции.

За первые три месяца текущего года из Турции было экспортировано томатов на сумму 123 млн 52 тысячи долларов США, что на 54% выше показателя того же периода минувшего года. Отметим, что более половины урожая томатов производится в пяти провинциях Турции.

Больше всего помидоров производят в Анталии, к слову, больше 19% от общего объема выращенных томатов собирают в фермерских угодьях.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь было отправлено томатов на сумму 32,4 млн долларов США, через республику санкционная продукция может попасть в Россию.

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