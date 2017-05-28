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Онлайн-конференция на тему исчисления ресурсных платежей в 2017 году пройдет на сайте БЕЛТА 31 мая
29.05.2017 09:29 — Новости Экономики | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Исчисление ресурсных платежей в 2017 году" пройдет на сайте БЕЛТА 31 мая с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".
Ежегодно в Налоговый кодекс Беларуси вносятся изменения и дополнения, в том числе и в порядок исчисления ресурсных платежей. На вопросы о порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость, земельного и экологического налогов в 2017 году ответит заместитель начальника управления прямого налогообложения Главного управления методологии налогообложения организаций МНС Татьяна Ковальчук.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе
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Ежегодно в Налоговый кодекс Беларуси вносятся изменения и дополнения, в том числе и в порядок исчисления ресурсных платежей.
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