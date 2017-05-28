Fitch прогнозирует дальнейший рост проблемных активов в белорусских банках

В 2017 году рост проблемных активов в банковской системе Беларуси продолжится, прогнозирует старший директор московского офиса международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга Игнатьева.

«Мы ожидаем, что качество активов продолжит ухудшаться, поскольку операционная среда остается сложной, для восстановления объемов и доходов бизнеса потребуется время, а долговая нагрузка предприятий остается высокой», — отметила Игнатьева в интервью БелаПАН.

Она обратила внимание, что официальная статистика не учитывает весь объем необслуживаемых кредитов, который сформировался в банковской системе Беларуси.

«Нужно учитывать тот факт, что часть проблемных активов не попадает в статистику сектора. Это касается активов на балансе Банка развития Республики Беларусь (эти данные не являются частью статистики по сектору), проблемных активов, переданных Министерству финансов и Агентству по управлению активами», — констатировала эксперт.

Также она отметила, что у белорусских банков существует «возможность не классифицировать некоторые кредиты в проблемную задолженность при наличии государственных гарантий по таким кредитам».

Кроме этого, по оценкам Fitch Ratings, в некоторых банках доля реструктурированных кредитов в портфеле составляет 7−8%, и они также со временем могут стать проблемными.

«По нашей оценке, официальный уровень проблемных активов может не полностью отражать высокие риски по реструктурированным кредитам, в том числе когда отсрочка платежей в связи с ухудшением финансового состояния заемщика носит регулярный характер», — сообщила Игнатьева.

Она подчеркнула, что качество активов банковского сектора — важная составляющая финансовой стабильности, и их рост может привести к реализации не только кредитных рисков банков, но фискальных рисков, которые касаются государственного бюджета.

«Внимание со стороны властей к данному вопросу, на наш взгляд, обусловлено доминированием государственного сектора в банковском секторе и экономике Беларуси, в том числе с учетом значительного объема кредитов в секторе (примерно 18% от общего объема кредитной задолженности на конец 2016 года), прогарантированного государством», — считает Игнатьева.

На 1 мая доля проблемных активов в белорусских банках составила 14,2% и с начала года увеличилась на 1,4 процентного пункта. За 2016-й проблемные активы в белорусских банках увеличились почти вдвое — с 6,8% на начало до 12,8% на конец года.