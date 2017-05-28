Пока финтех-компании в США уже на 10% опережают по росту традиционных игроков финансового рынка, в Беларуси еще нет ни одного прорывного продукта в сфере финтех-индустрии. Возможно, отечественный рынок банковских услуг просто не конкурентный и нет смысла вкладывать в разработку финансовых технологий. Однако Нацбанк осенью 2016-го анонсировал запуск двух блокчейн-проектов, а в апреле этого года заявил о планах предоставить платежным агрегаторам возможность принимать платежи от третьих лиц. TUT.BY решил узнать, есть ли перспективные проекты в белорусском финтехе, и посетил битву стартапов на Minsk FinTech Conference.

После победы белорусской команды на белорусско-российской битве стартапов в Москве в феврале право на проведение конференции получил Минск. Международная конференция была организована при поддержке Мингорисполкома и Министерства экономики, однако главным инициатором выступил директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» Алексей Шабловский.

Всего в конкурсе участвовали 16 проектов из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Соревнование представляло собой трехминутную презентацию идеи и вопросы 19-ти членов жюри, среди которых были исполнительный директор Белгазпромбанка Александр Сотников, генеральный партнер израильской венчурной компании Atooro Йонатан Брэндер и заместитель начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Павел Зыль. Общий призовой фонд битвы стартапов составил 3,5 тыс. долларов.

По итогам голосования экспертов и инвесторов победителями стали три финтех-стартапа. Правда, во время вручения наград член жюри, управляющий партнер фонда венчурных инвестиций «Форсайт+» Александр Зимин, отметил, что «не зацепил ни один проект, в который можно было бы инвестировать», но начинания стоит поддерживать.

Третье место было отдано минскому приложению по оценке кредитоспособности заемщика GiniMachine. Робот использует алгоритмы машинного обучения для выстраивания предсказательных моделей, которые определяют, стоит ли клиенту банка выдавать кредит. Искусственный интеллект обучается на данных клиента и оценивает их за минуту. По словам соавтора проекта Дмитрия Долгорукова, сейчас приложение зарабатывает на подписке, и у команды есть два действующих клиента, один из которых уже увеличил доходность кредитного портфеля на 31%

Chargeback recovery service стал вторым проектом, понравившимся жюри, и получившим часть призового фонда в 1 тыс. долларов. Как рассказали разработчики сервиса из Москвы, из-за явления «дружественного мошенничества» около 16 млрд долларов уходят в чарджбэки (возвратные платежи – прим. TUT.BY), и только чуть более 20% продавцов оспаривают их. Основатели проекта предлагают систему, которая собирает все данные от заказа покупки до получения ее клиентом. Эту информацию можно будет предъявить в суде в случае мошенничества, и тогда не придется нести убытки из-за чарджбэков. Команда планирует продвигать сервис на американском рынке. Предполагаемая монетизация будет осуществляться через подписку и процент от каждого возвращенного заказа.

2,5 тыс. долларов и первое место оказались у приложения PingFin – персональный финансовый помощник, ориентированный на изучения платежного поведения пользователей. В сервис встроена собственная скоринговая система и машинное обучение. Робот наблюдает за поведением пользователя через его платежи и помогает ему следить за бюджетом, а также генерирует лучшие предложения от банков, партнерских ритейлеров, ресторанов и так далее. Организациям-партнерам приложение позволяет узнать полный портрет клиента на основе транзакций и делать таргетированные предложения потенциальным клиентам. «У приложения есть собственная программа лояльности, куда включены магазины, рестораны и кафе, предлагающие пользователям персональные скидки», - рассказала разработчик приложения Юлия Локоткова.

Монетизация сервиса происходит через кросс-продажи банковских продуктов и персональных скидок. К приложению подключены все банки в Беларуси, но оно не зависит ни от одного из них.

Пока PingFin работает в формате бета-версии, но сервисом уже пользуется около 1000 пользователей. По словам основательницы приложения, релиз полной версии произойдет в течение двух недель. «Хотелось бы привлечь инвестиции минимум на 250 тыс. долларов, в августе запустить приложение в России и масштабироваться, масштабироваться и масштабироваться», - поделилась планами Локоткова.

Финансовые технологии, или сокращенно финтех – термин для обозначения компаний, которые используют новейшие технологии в сфере финансов. Бурный рост сектора финансовых технологий начался в 2014-ом. По разным оценкам, в мире более 10 тыс. финтех-стартапов. За 2016 год индустрия привлекла инвестиций на 17,4 млрд долларов. Финтех уже проник в такие сферы как платежи и денежные переводы, рынок которых составляет 500 млрд долларов в год. Потребительское кредитование, банковская инфраструктура и инвестиции, которые теперь осуществляются через краудфандинговые платформы, также не остались в стороне.