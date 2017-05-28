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Минэкономики анонсирует регулярные круглые столы для оценки макроэкономической ситуации

29.05.2017 10:38 — Новости Экономики | БелТА  
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Минэкономики анонсирует регулярные круглые столы для оценки макроэкономической ситуации

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики планирует ежемесячно проводить круглые столы с другими ведомствами для оценки текущей макроэкономической ситуации, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Минэкономики.

В конце минувшей недели в Министерстве экономики под председательством Владимира Зиновского состоялось совещание в формате круглого стола по оценке макроэкономических показателей текущего года. В нем приняли участие заместитель министра Александр Червяков, директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Виктор Пинигин, сотрудники министерства и НИЭИ Минэкономики. "Во время совещания была обсуждена текущая экономическая ситуация и оценка года по основным видам экономической деятельности, а также факторы, влияющие на динамику развития экономики. Круглые столы по оценке текущей макроэкономической ситуации будут проводиться в Министерстве экономики ежемесячно. В них также примут участие представители других министерств и государственных органов", - рассказали в ведомстве.

Во время совещания было отмечено, что оценка текущей ситуации и перспектив завершения года показывает, что на данный момент использован не весь потенциал для закрепления наметившегося положительного тренда роста экономики страны.

"Поиск резервов роста - это не только вопрос Министерства экономики, но и всех органов государственного управления. Для его решения очень важно оперативно оценивать ситуацию и работать на опережение: быстро определять сдерживающие факторы и противодействовать им. В связи с этим необходимо усилить эффективность взаимодействия Минэкономики с экономическими службами министерств и концернов, облисполкомов. Поэтому я предложил провести совещание и определить шаги поступательного движения по выстраиванию в дальнейшем более плотной работы с органами госуправления с целью совместного поиска резервов", - отметил Владимир Зиновский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В конце минувшей недели в Министерстве экономики под председательством Владимира Зиновского состоялось совещание в формате круглого стола по оценке...

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