Беларусь – мировой лидер по покупкам турецких помидоров

За январь-март 2017 года Беларусь стала мировым лидером по покупкам помидоров из Турции, скупив более четверти экспортированных за это время турецких томатов.

За три месяца из Турции было экспортировано помидоров на 123,05 долларов, что на 54% выше показателя того же периода 2016 года, сообщает турецкое издание «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK).

За первый квартал больше всего турецких томатов было отправлено в Беларусь (на сумму 32,4 млн долларов), Румынию (18 млн), Польшу (11,8 млн) и Ирак (7,6 млн).

Напомним, что в мае Россельхознадзор обнаружил, что Беларусь в марте приобрела рекордное количество томатов турецкого производства. Российская сторона полагает, что Беларусь будет пытаться реэкспортировать санкционный товар.

В целом, российская сторона неоднократно обвиняла Беларусь в реэкспорте санкционных товаров. Так, юелорусские поставщики по итогам I квартала 2017 года отгрузили в Россию рекордный объем рыбы, который в 15 раз превысил объем поставок за аналогичный прошлогодний период. В целом квартальные поставки соответствуют объему, который Беларусь поставила в РФ за весь 2016 год.

В 2016 году Беларусь ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В 40 раз выросли поставки сельдерея, в 5,5 - болгарского перца, в 5 - грибов. Также впервые были импортированы шпинат, спаржа и артишок. Россия также заявляет о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.