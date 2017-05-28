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Беларусь – мировой лидер по покупкам турецких помидоров
29.05.2017 11:32 — Новости Экономики | БДГ
За январь-март 2017 года Беларусь стала мировым лидером по покупкам помидоров из Турции, скупив более четверти экспортированных за это время турецких томатов.
За три месяца из Турции было экспортировано помидоров на 123,05 долларов, что на 54% выше показателя того же периода 2016 года, сообщает турецкое издание
За первый квартал больше всего турецких томатов было отправлено в Беларусь (на сумму 32,4 млн долларов), Румынию (18 млн), Польшу (11,8 млн) и Ирак (7,6 млн).
Напомним, что в мае Россельхознадзор обнаружил, что Беларусь в марте приобрела рекордное количество томатов турецкого производства. Российская сторона полагает, что Беларусь
В целом, российская сторона
В 2016 году Беларусь
Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность
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За январь-март 2017 года Беларусь стала мировым лидером по покупкам помидоров из Турции, скупив более четверти экспортированных за это время турецких томатов.
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