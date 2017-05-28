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В Нью-Йорке более десятка белорусов с Зеноном Позняком протестовали против дела "Белого легиона"
29.05.2017 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусско-американское объединение (БАЗА) провело у белорусского генконсульства в Нью-Йорке акцию протеста против уголовного преследования фигурантов дела «Белого легиона»,
В своем выступлении политик, живущий с 1996 года в эмиграции, связал преследование членов спортивного клуба «Патриот» и правой организации «Белый легион» с грядущими белорусско-российскими учениями «Запад-2017». «Военные учения несут в себе риск оккупации Беларуси», считает Позняк, а аресты по делу «Белого легиона» — попытка превентивно нейтрализовать людей, которые «маглі б супраціўляцца акупацыі». Само дело политик назвал сфабрикованным и потребовал освободить обвиняемых.
По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по
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Белорусско-американское объединение (БАЗА) провело у генконсульства Беларуси в Нью-Йорке акцию протеста против уголовного дела "Белого легиона".
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