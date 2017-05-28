Белорусско-американское объединение (БАЗА) провело у белорусского генконсульства в Нью-Йорке акцию протеста против уголовного преследования фигурантов дела «Белого легиона», сообщает Радыё Свабода . Люди собрались под бело-красно-белыми флагами, перед ними выступил лидер Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк.



Фота Віктара Дударава, з сайта nn.by



Фота Віктара Дударава, з сайта nn.by

В своем выступлении политик, живущий с 1996 года в эмиграции, связал преследование членов спортивного клуба «Патриот» и правой организации «Белый легион» с грядущими белорусско-российскими учениями «Запад-2017». «Военные учения несут в себе риск оккупации Беларуси», считает Позняк, а аресты по делу «Белого легиона» — попытка превентивно нейтрализовать людей, которые «маглі б супраціўляцца акупацыі». Само дело политик назвал сфабрикованным и потребовал освободить обвиняемых.



Фота Віктара Дударава, з сайта nn.by

По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по делу «Белого легиона» . Пятнадцати из них, кроме статьи о подготовке массовых беспорядков, вменяют еще создание незаконного вооруженного формирования.

18 мая глава представительства ЕС Андреа Викторин заявила , что Брюссель внимательно следит за делом «Белого легиона». Глава МИД Владимир Макей в свою очередь отметил, что европейским дипломатам предоставили всю доступную информацию по этому делу.