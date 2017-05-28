ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские специалисты 10 июня начнут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий Беларуси

29.05.2017 12:54 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Китайские специалисты 10 июня начнут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий Беларуси
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские специалисты 10 июня начнут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня в ведомстве прошло оперативное совещание у министра сельского хозяйства и продовольствия, на котором обсуждались итоги визита официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси в Китай. "С 10 июня в Беларуси будут находиться специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину. Они проведут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий и предприятий в птицеводческой отрасли - производителей мяса бройлеров", - отметил Леонид Заяц во время совещания.

Как сообщалось, 15 мая в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина было парафировано соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины на китайский рынок. После завершения некоторых формальностей оно будет подписано в ходе официального визита главы китайского ветеринарного ведомства в Минск 7-12 июля.

В октябре 2016 года специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину провели аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: Брестского мясокомбината, Гродненского мясокомбината, Могилевского мясокомбината и "Велес-Мит". Как пояснили в министерстве, по итогам проверки проводилась работа по приведению некоторых технологических процессов на производстве и ветеринарной документации в соответствие с китайскими требованиями. В настоящее время все работы завершены и полностью устраивают китайскую сторону.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве прошло оперативное совещание у министра сельского хозяйства и продовольствия, на котором обсуждались итоги визита официальной делегации в рамках...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко поручил на высоком уровне организовать и провести парад ко Дню Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика