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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские специалисты 10 июня начнут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня в ведомстве прошло оперативное совещание у министра сельского хозяйства и продовольствия, на котором обсуждались итоги визита официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси в Китай. "С 10 июня в Беларуси будут находиться специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину. Они проведут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий и предприятий в птицеводческой отрасли - производителей мяса бройлеров", - отметил Леонид Заяц во время совещания.

Как сообщалось, 15 мая в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина было парафировано соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины на китайский рынок . После завершения некоторых формальностей оно будет подписано в ходе официального визита главы китайского ветеринарного ведомства в Минск 7-12 июля.

В октябре 2016 года специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину провели аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: Брестского мясокомбината, Гродненского мясокомбината, Могилевского мясокомбината и "Велес-Мит". Как пояснили в министерстве, по итогам проверки проводилась работа по приведению некоторых технологических процессов на производстве и ветеринарной документации в соответствие с китайскими требованиями. В настоящее время все работы завершены и полностью устраивают китайскую сторону.-0-