|
Валютные запасы белорусов: как копили в тучные годы и на сколько хватит сбережений
29.05.2017 13:23 — Новости Экономики | Tut.by
Валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. TUT.BY выяснял, когда и сколько белорусы успели накопить, и на сколько хватит этих запасов.
По
Однако после того падения последовал быстрый рост — за 2012-й год валютные депозиты выросли на 49%, или на 2 млрд долларов. Сейчас эксперты не ожидают скорого восстановления. В первом квартале нынешнего года валютные сбережения физических лиц продолжили снижение, уменьшившись на 45,3 млн долларов.
С учетом больших усилий регулятора по дедолларизации экономики можно было рассчитывать, что хотя бы частично сокращение валютных запасов можно объяснить переводом сбережений в рубли, однако статистика не отмечает заметного притока рублей в депозиты. По мнению аналитиков, снятые валютные депозиты просто проедаются — то есть идут на поддержание привычного уровня жизни в условиях
Кстати, проблема долларизации депозитов родом из того же 2010−2011 года. До появления очевидных проблем у белорусского рубля больше половины накоплений граждан было именно в нацвалюте.
Подтверждает потерю белорусами возможности приумножать сбережения и статистика по продаже физлицами валюты — за прошлый чистыми наличными белорусы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. TUT.BY выяснял, когда и сколько белорусы успели накопить, и на сколько хватит этих запасов.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии