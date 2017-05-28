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Валютные запасы белорусов: как копили в тучные годы и на сколько хватит сбережений

29.05.2017 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. TUT.BY выяснял, когда и сколько белорусы успели накопить, и на сколько хватит этих запасов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Нацбанка, в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение. Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Однако после того падения последовал быстрый рост — за 2012-й год валютные депозиты выросли на 49%, или на 2 млрд долларов. Сейчас эксперты не ожидают скорого восстановления. В первом квартале нынешнего года валютные сбережения физических лиц продолжили снижение, уменьшившись на 45,3 млн долларов.

С учетом больших усилий регулятора по дедолларизации экономики можно было рассчитывать, что хотя бы частично сокращение валютных запасов можно объяснить переводом сбережений в рубли, однако статистика не отмечает заметного притока рублей в депозиты. По мнению аналитиков, снятые валютные депозиты просто проедаются — то есть идут на поддержание привычного уровня жизни в условиях падения реальных доходов.

Кстати, проблема долларизации депозитов родом из того же 2010−2011 года. До появления очевидных проблем у белорусского рубля больше половины накоплений граждан было именно в нацвалюте.

Подтверждает потерю белорусами возможности приумножать сбережения и статистика по продаже физлицами валюты — за прошлый чистыми наличными белорусы продали 2,4 млрд долларов (это и снятые депозиты, и деньги из домашних кубышек).







 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. TUT.BY выяснял, когда и сколько белорусы успели накопить, и на сколько хватит этих запасов.

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