Валютные запасы белорусов: как копили в тучные годы и на сколько хватит сбережений

Валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. TUT.BY выяснял, когда и сколько белорусы успели накопить, и на сколько хватит этих запасов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Нацбанка , в прошлом году валютные депозиты физлиц сократились на 9,5%, или почти на 800 млн долларов. За последнее десятилетие это второе и самое значительное падение. Валютные депозиты белорусов с 2008 года падали только в печально известном трехкратной девальвацией рубля 2011 году. Тогда депозиты потеряли 3,9%.

Однако после того падения последовал быстрый рост — за 2012-й год валютные депозиты выросли на 49%, или на 2 млрд долларов. Сейчас эксперты не ожидают скорого восстановления. В первом квартале нынешнего года валютные сбережения физических лиц продолжили снижение, уменьшившись на 45,3 млн долларов.

С учетом больших усилий регулятора по дедолларизации экономики можно было рассчитывать, что хотя бы частично сокращение валютных запасов можно объяснить переводом сбережений в рубли, однако статистика не отмечает заметного притока рублей в депозиты. По мнению аналитиков, снятые валютные депозиты просто проедаются — то есть идут на поддержание привычного уровня жизни в условиях падения реальных доходов .

Кстати, проблема долларизации депозитов родом из того же 2010−2011 года. До появления очевидных проблем у белорусского рубля больше половины накоплений граждан было именно в нацвалюте.

Подтверждает потерю белорусами возможности приумножать сбережения и статистика по продаже физлицами валюты — за прошлый чистыми наличными белорусы продали 2,4 млрд долларов (это и снятые депозиты, и деньги из домашних кубышек).























