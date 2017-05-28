29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта предприятий, входящих в состав концерна "Беллегпром", в первом квартале 2017 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт концерна.

В целом по концерну рентабельность продаж в промышленности за январь-март составила 14%. Объем экспорта товаров превысил $135 млн, сохраняется положительное сальдо - $47,6 млн.

Удельный вес поставок на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта за январь-март 2017 года составил 1,03%.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) по итогам первого квартала составили $7,264 млн.

Подводя итоги работы организаций "Беллегпрома" в первом квартале, председатель концерна Николай Ефимчик отметил, что по количественным показателям результаты все еще остаются недостаточными и надо прилагать все усилия и находить резервные возможности для достижения поставленных задач.-0-