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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 мая 2017 года
29.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Последнее ощутимое изменение цен на вторичном рынке, когда индекс за неделю снизился на 0,6%, датировано первой половиной апреля. С тех пор мы наблюдаем вялотекущее снижение цен со скоростью 0,1-0,2% в неделю, которое, впрочем, пока не останавливается. За последнюю неделю
На пике последних лет, отмеченном 7 октября 2013 года, индекс цен на квартиры в Минске был равен 1841 $/м2. Следовательно, за 3,5 года квадратный метр в столице подешевел в среднем на $700.
Для первичного рынка минувшая неделя прошла без изменений – средняя цена квартир в столичных новостройках остаётся на уровне 1122 $/м2. Последние 10 недель этот индикатор не выходит за пределы узкого диапазона в 6 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Неделей ранее, когда рынок наконец вернулся из затяжного периода с обилием праздничных дней, количество выставленных на продажу квартир ощутимо подросло. Спустя 7 дней общее предложение вновь начало сокращаться, однако скорость вымывания объектов из базы пока невысокая (-0,2%).
1-комнатных квартир за неделю стало меньше на 0,5%, 2-комнатных – на 1,1%. Что касается квартир с тремя и четырьмя комнатами, то их предложение выросло на 0,7% и 0,9%, соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 29 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Минувшая неделя не изобиловала ценовыми колебаниями. Лишь 4-комнатные квартиры показали снижение цен на 0,3%, динамика у остальных типов оказалась нулевой. Любопытно, что цены в сегментах, где изменений отмечено не было, приблизились или сравнялись с круглыми отметками – 1200, 1150 и 1100 $/м2. Учитывая высокую концентрацию объектов с такими ценами, на некоторое время медианы каждого сегмента могут “приклеиться” к этим значениям.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 29 мая выглядит следующим образом:
5 районов из 9 отметились на минувшей неделе ростом цен на квартиры. Наиболее сильным он был в Партизанском районе (+0,9%), в других рост не превышал 0,2%. Для Фрунзенского района неделя прошла без изменений, в трёх оставшихся районах зафиксировано снижение цен. Максимальные темпы отмечены в Заводском районе, где средний уровень цен опустился сразу на 1%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 690 $/м2 (-0,6%), Витебск – 536 $/м2 (-0,4%), Гомель – 562 $/м2 (-0,1%), Гродно – 701 $/м2 (+0,2%), Могилев – 563 $/м2 (-0,6%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,5% и составляет 2 951 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 1,2% и составляет 1451 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% до 807 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 22 по 29 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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