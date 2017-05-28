Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 мая 2017 года

Последнее ощутимое изменение цен на вторичном рынке, когда индекс за неделю снизился на 0,6%, датировано первой половиной апреля. С тех пор мы наблюдаем вялотекущее снижение цен со скоростью 0,1-0,2% в неделю, которое, впрочем, пока не останавливается. За последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,1% и находится на данный момент у отметки в 1141 $/м2.

На пике последних лет, отмеченном 7 октября 2013 года, индекс цен на квартиры в Минске был равен 1841 $/м2. Следовательно, за 3,5 года квадратный метр в столице подешевел в среднем на $700.



