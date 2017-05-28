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Беларусь и Джибути подтверждают взаимную готовность наращивать торговлю

29.05.2017 14:54 — Новости Экономики | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и советник Президента Республики Джибути Абдурахман Али Абдиллахи подтвердили готовность своих стран наращивать двустороннюю торговлю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Подтверждена взаимная готовность наращивать двустороннюю торговлю, прорабатывать совместные проекты в области промышленности, инфраструктуры и других сферах", - рассказали в ведомстве.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы активизации политических контактов и экономического взаимодействия между Беларусью и Джибути.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Подтверждена взаимная готовность наращивать двустороннюю торговлю, прорабатывать совместные проекты в области промышленности, инфраструктуры и других сферах", -...

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