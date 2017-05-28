Беларусь и Джибути подтверждают взаимную готовность наращивать торговлю

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и советник Президента Республики Джибути Абдурахман Али Абдиллахи подтвердили готовность своих стран наращивать двустороннюю торговлю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Подтверждена взаимная готовность наращивать двустороннюю торговлю, прорабатывать совместные проекты в области промышленности, инфраструктуры и других сферах", - рассказали в ведомстве.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы активизации политических контактов и экономического взаимодействия между Беларусью и Джибути.-0-