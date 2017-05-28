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Уперлись в госсектор: новые транши от ЕАБР светят Беларуси только после корректировки программы
29.05.2017 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Команда экспертов Евразийского банка развития, являющегося Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, во главе с директором проектной группы Алишером Мирзоевым 22–26 мая 2017 года посетила Минск для проведения консультаций с властями страны по внесению изменений в Программу реформ, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР.
Консультации проведены в соответствии с решением Совета Фонда от 24 апреля 2017 года, поручившим белорусской стороне и Управляющему сформировать пакет дополнительных мер для шестого и седьмого траншей, направленных на повышение эффективности управления государственными предприятиями. В результате обсуждений сформирован предварительный перечень мер, который в настоящее время проходит согласование в соответствующих министерствах и ведомствах страны.
В ходе визита проведены встречи с министром финансов Беларуси Владимиром Амариным, руководством и экспертами вовлеченных министерств и ведомств, Национального банка, а также представителями международных финансовых институтов.
Окончательный перечень дополнительных мер будет представлен на рассмотрение очередного Совета Фонда, заседание которого планируется на конец июня — июль текущего года.
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Консультации проведены в соответствии с решением Совета Фонда от 24 апреля 2017 года, поручившим белорусской стороне и Управляющему сформировать пакет...
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