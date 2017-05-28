Банк развития вложит в госпрограммы 1,1 млрд рублей

Согласно постановлению Совета министров от 22 мая 2017 года № 375, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» направит в 2017 году на финансирование государственных программ и мероприятий более 1,1 млрд рублей.

Документом утвержден план финансирования Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2017 году. Так, объем директивного кредитования в нынешнем году составит 689,58 млн рублей.

На недирективное кредитование будет направлено Br464,3 млн. В том числе на завершаемые инфраструктурные проекты, реализуемые КУП "УКС Брестского городского ЖКХ" потребуется Br17 млн, на новые инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках решений президента Беларуси (РУП "Национальный аэропорт Минск", РУП "Дирекция строящихся объектов Минспорта", УКС Вооруженных Сил, УП "УКС Мингорисполкома", Минтранс) направят Br447,3 млн, сообщается на сайте правительства.

Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная программа (мероприятие).