Во время пресс-конференции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электробус и макет автобуса МАЗ на газовом топливе представит Беларусь на специализированной международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

Как отметил Александр Шумилин, в выставочном помещении, которое предоставлено в распоряжение белорусской стороны, будут размещены физические экспонаты, подчеркивающие достижения отечественной промышленности в сфере энергосберегающих технологий. Например, это макеты автобуса МАЗ на газовом топливе, зерноуборочного комбайна на газомоторном топливе, а также электробус.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане. Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 до 5 млн человек, не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья.

"ЭКСПО-2017", которая пройдет под лозунгом "Энергия будущего", осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - альтернативные источники энергии. Тему предстоящей выставки как нельзя лучше олицетворяет логотип "ЭКСПО-2017": ассиметрично расположенные в круг лепестки символизируют энергию и вечное движение. На выставке будут продемонстрированы идеи и решения по возобновляемым источникам энергии и воплощению в жизнь принципа зеленой экономики: здания, которые генерируют энергию для собственного обеспечения, "умные дома", электромобили, автомобили на биотопливе и многое другое.

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