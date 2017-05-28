Жена убитого российского политика Вороненкова рассказала про инцидент в Беларуси накануне его гибели

Бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова убили в Киеве 23 марта. Накануне этих событий его водителя задержали белорусские пограничники и передали спецслужбам РФ. Об этом в интервью украинскому телеканалу ZIK рассказала вдова политика Мария Максакова.



Денис Вороненков. Фото: vesti-ukr.com

22 марта водитель и охранник экс-депутата гражданин РФ Владислав Тихонькин возвращался из России в Украину через Беларусь. По словам Марии Максаковой, границу он пересекал в одном из пунктов пропуска в Гомельской области.

— Белорусские пограничники вызвали якобы российских погранцов, но на самом деле приехало два автобуса фээсбэшников, — рассказала Мария Максакова.

Она сообщила в интервью, что российские спецслужбы «похитили» Владислава Тихонькина и «конвоировали» в Брянскую область.

— Там его лишили средств связи, не кормили и допрашивали 12 часов. Когда в итоге Влад пересек границу Украины и приехал в Киеве, у Дениса было облегчение. И это вместо того, чтобы подумать, зачем все это было сделано, — сказала Максакова.

Она выразила готовность назвать имена причастных к задержанию водителя.

В Госпогранкомитете Беларуси комментарий по конкретной ситуации и пересечении границы Владиславов Тихонькиным пока не дали. Но уточнили, что подобные действия могут быть вполне законны.

— Если человек, например, находится в розыске или значится в каких-то базах, то сотрудники пограничной службы могут его задерживать и передавать заинтересованным. Это нормальное явление, — описал процедуру официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

Убийство политика произошло в Киеве как раз в то время, когда он встретился с Владиславом Тихонькиным. По информации украинских спецслужб, до этого «водителя при пересечении российской границы задерживали сотрудники ФСБ и подвергли его жесткому давлению с целью получения информации о Вороненкове».



Фото с места убийства Дениса Вороненкова в Киеве. Фото: facebook.com/maximilian.sorokin

После убийства водитель Вороненкова улетел в Москву по заранее купленным билетам и не стал сразу общаться со следователями.

Денис Вороненков был членом фракции КПРФ, уехал в Украину после того, как проиграл сентябрьские выборы в Госдуму в 2016 году. Позже он заявил, что получил украинское гражданство. С февраля этого года он находился в российском федеральном розыске, позже его объявили в международный розыск.