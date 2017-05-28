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ЕАБР начал процесс согласования изменений в программу реформ по кредиту ЕФСР для Беларуси

29.05.2017 16:09 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕАБР начал процесс согласования изменений в программу реформ по кредиту ЕФСР для Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) начал процесс согласования корректировок и изменений в программу реформ, поддерживаемую финансовым кредитом Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Беларуси, соответствующая информация размещена на сайте ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

Команда экспертов Евразийского банка развития, являющегося управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, во главе с директором проектной группы Алишером Мирзоевым 22-26 мая посетила Минск для проведения консультаций с властями страны по внесению изменений в программу реформ, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР. Во время визита проведены встречи с министром финансов Беларуси Владимиром Амариным, руководством и экспертами вовлеченных министерств и ведомств, Национального банка Беларуси, а также представителями международных финансовых институтов.

Консультации проведены в соответствии с решением совета фонда от 24 апреля 2017 года, поручившим белорусской стороне и управляющему сформировать пакет дополнительных мер для шестого и седьмого траншей, направленных на повышение эффективности управления государственными предприятиями. В результате обсуждений сформирован предварительный перечень мер, который в настоящее время проходит согласование в соответствующих министерствах и ведомствах страны.

Окончательный перечень дополнительных мер будет представлен на рассмотрение очередного совета фонда, заседание которого планируется на конец июня - июль текущего года.

Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития.

Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Команда экспертов Евразийского банка развития, являющегося управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, посетила Минск для проведения...

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