Во время пресс-конференции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электробус и макет автобуса МАЗ на газовом топливе представит Беларусь на специализированной международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

Как отметил Александр Шумилин, философия формирования тематической структуры национальной экспозиции на "ЭКСПО-2017" построена на идее энергии поколений как основе создания энергии будущего. В выставочном помещении, которое предоставлено в распоряжение белорусской стороны, будут размещены физические экспонаты, подчеркивающие достижения отечественной промышленности в сфере энергосберегающих технологий. Например, это макеты автобуса МАЗ на газовом топливе, зерноуборочного комбайна на газомоторном топливе, а также электробус. "Электробус многие уже могли видеть, мы его испытываем в Москве и в ряде других городов. Будем позиционировать его как транспорт будущего", - рассказал председатель ГКНТ.

По его словам, в числе наиболее важных инвестиционные проектов национальной экспозиции можно отметить строительство новой этилен-пропиленовой установки в ОАО "Нафтан", строительство в ОАО "Гродно Азот" концерна "Белнефтехим" нового цеха по производству аммиака, водорода и карбамида, а также строительство ГПО "Белэнерго" Бешенковичской ГЭС на Западной Двине.

Из передовых технологических инновационных разработок Беларуси на "ЭКСПО" Александр Шумилин выделил высокоэффективные мощные источники питания широкого применения пятого технологического уклада; программно-управляемые источники питания, предназначенные для нанесения многослойных микрослойных покрытий с различным составом и физическими свойствами. Кроме того, можно будет познакомиться с автоматизированной модульной станцией очистки питьевой, технологической и сточных вод с управлением через интернет (разработчик - НАН Беларуси).

"Отдельная часть экспозиции будет посвящена разработке новых энергоэффективных белорусских материалов и решений для энергоэффективных домов", - проинформировал Александр Шумилин.

При этом готовится большое количество мультимедийных роликов - как о белорусских разработках, так и об инвестиционных проектах, на которые хотелось бы получить ресурсы или же реализовать их совместно с партнерами.

Также, по словам председателя ГКНТ, будет работать восемь интерактивных киосков для скачивания детализированной информации о передовых разработках конструкторских бюро и инжиниринговых центров Беларуси. Любой посетитель сможет через Bluetooth или Wi-Fi скачать интересующую информацию на свой гаджет прямо на месте. "Такую технологию мы будем использовать на выставке впервые, и это будет положительно отличать нас как высокотехнологичную страну. Такую услугу, я думаю, мы предоставим единственные", - предположил Александр Шумилин.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане. Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 до 5 млн человек, не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. В качестве участников заявилось 112 стран, восемь международных организаций и более 70 государственных и частных компаний.

"ЭКСПО-2017", которая пройдет под лозунгом "Энергия будущего", осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - альтернативные источники энергии. Тему предстоящей выставки как нельзя лучше олицетворяет логотип "ЭКСПО-2017": ассиметрично расположенные в круг лепестки символизируют энергию и вечное движение. На выставке будут продемонстрированы идеи и решения по возобновляемым источникам энергии и воплощению в жизнь принципа зеленой экономики: здания, которые генерируют энергию для собственного обеспечения, "умные дома", электромобили, автомобили на биотопливе и многое другое.-0-

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