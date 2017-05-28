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Продукцию из Молдовы широко представят на выставке "Белагро"

29.05.2017 16:59 — Новости Экономики | БелТА  
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29 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Продукцию из Молдовы широко представят на международной специализированной выставке "Белагро-2017", которая пройдет 6-10 июня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Организации по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO).

Официальный визит в Беларусь 6-7 июня совершит премьер-министр Молдовы Павел Филип. Кроме выставочной программы, мероприятие будет включать молдавско-белорусский бизнес-форум и встречи с представителями официальных делегаций.

На национальном стенде выставки продукцию представят 22 молдавские компании из области винодельческого сектора, сферы производства и переработки фруктов и овощей, пчеловодства.

Выставка "Белагро" включает в себя такие разделы, как пищевая промышленность, производство алкогольной продукции, машиностроение, производство сельхозоборудования и техники. В работе экспозиции примут участие фермеры и сельхозпроизводители, животноводы, производители кормов и удобрений, семян, растений, ветеринарных препаратов, компании из области переработки, упаковки, заморозки. Они будут иметь возможность продвигать свою продукцию, найти партнеров, новые рынки, узнать о последних тенденциях развития в этой области. Программа выставки будет включать в себя различные презентации продуктов, дегустации, мастер-классы, выставки разводимых птиц и животных.

В этом году белорусская сторона предоставила Молдове бесплатно выставочную площадь в 100 кв. м, а MIEPO профинансировало создание национального стенда. В 2016 году в выставке "Белагро" приняло участие 535 компаний из 23 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный визит в Беларусь 6-7 июня совершит премьер-министр Молдовы Павел Филип. Кроме выставочной программы, мероприятие будет включать молдавско-белорусский...

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