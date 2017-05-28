Во время пресс-конференции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазин с белорусской одеждой, косметикой и сувенирами будет работать на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Об этом сообщил сегодня начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности МИД Евгений Лазарев на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В выставочном павильоне Беларуси площадью 403 кв.м будет работать сувенирный магазин с широким ассортиментом брендовой продукции. "Мы решили максимально расширить перечень продукции, которая будет представлена в магазине, - начиная от одежды и заканчивая косметикой. Думаю, посетителям будет интересно зайти в наш павильон, чтобы ознакомится с продукцией, что-то купить и, по возможности, заключить контракты на поставки", - заметил он. Для работы в павильоне на постоянной основе будет задействовано восемь человек.

В свою очередь председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин рассказал, что белорусский выставочный зал на "ЭКСПО" будет расположен почти напротив центрального входа. Будут работать профессиональные экскурсоводы, которые смогут рассказать гостям о Беларуси и централизованно провести их по павильону.

Говоря о стоимости участия в "ЭКСПО", Александр Шумилин заверил, что затраты на выставочную деятельность в любом случае компенсируются. "Рубль вложений в выставочную деятельность приносит пять рулей заключенных контрактов", - заявил он.

Специализированная международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в Казахстане. Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 млн до 5 млн человек, не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. В качестве участников заявилось 112 стран, восемь международных организаций и более 70 государственных и частных компаний. "ЭКСПО-2017", которая пройдет под девизом "Энергия будущего", осветит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, - альтернативные источники энергии.-0-

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