29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "ЭКСПО" дает большие возможности с точки зрения инвестиций. Такое мнение высказал сегодня начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Евгений Лазарев на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Евгения Лазарева, конкуренция между странами за право принимать на своей территории "ЭКСПО" колоссальная. "Эта выставка дает большие возможности с точки зрения инвестиций и демонстрации собственного потенциала, экономических и политических возможностей. Мы относительные новички среди участников, но уже активно учимся, подсматриваем какие-то наработки других стран, которые получили право проводить эту выставку. И, может быть, со временем будем готовы рассмотреть вопрос, чтобы побороться за право проведения столь важного мероприятия", - заметил начальник отдела.

Что касается "ЭКСПО-2017" в Астане, 16 августа на выставке планируется проведение Дня Беларуси, где ожидается присутствие премьер-министра.

Кроме того, за время "ЭКСПО" будет реализован комплекс мероприятий, направленных на налаживание контактов с бизнесменами из Казахстана и других государств. "Мы будем максимально использовать возможности, чтобы показать свой экономический потенциал, достижения в сфере инноваций, научные разработки", - сказал Евгений Лазарев. По его словам, с учетом заключения контрактов и договоров участие в выставке должно стать в высшей степени полезным для страны.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября в столице Казахстана. На ней будут представлены лучшие мировые разработки и достижения науки в области зеленой экономики и энергетики будущего. Ожидается, что мероприятие посетят от 2,5 млн до 5 млн человек, причем не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке