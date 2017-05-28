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Физлицам разрешили покупать валюту без паспорта
29.05.2017 18:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Требование регистрации данных физического лица при покупке иностранной валюты в банках отменяется, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Требование регистрации данных физического лица при покупке иностранной валюты в банках отменяется, сообщили Sputnik в понедельник...
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