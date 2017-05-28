Ковалев: Нацбанк в ближайшее время будет снижать ставку рефинансирования

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в ближайшее время будет снижать ставку рефинансирования. Такое мнение высказал сегодня декан экономического факультета Белорусского государственного университета профессор Михаил Ковалев в эфире программы "Дело принципа" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Считаю, что денежно-кредитная политика у нас чрезмерно жесткая. Потому что при годовой инфляции 6-7%, как сейчас планируется, ставка рефинансирования в 14% - это чрезмерно. Думаю, что Нацбанк в ближайшее время сделает следующие шаги и будет быстрее снижать ставку", - отметил Михаил Ковалев.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов констатировал стабильный курс белорусского рубля. "Курс рубля стабилен в том числе потому, что удалось сбить спекулятивную волну спроса на иностранную валюту. Граждане начинают понимать, что национальная денежная единица - это не только расчетное средство, но и средство хранения сбережений", - пояснил он.

По словам Владислава Щепова, итоги работы экономики в первом квартале несколько превысили прогнозы. "Но это не значит, что мы достигли максимальных возможностей. Нужно двигаться вперед. 1-2% - это не показатель для оптимизма", - сказал он.-0-