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Строительство первого сервисного центра по обслуживанию техники БелАЗ началось в Якутии

29.05.2017 21:54 — Новости Экономики | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нерюнгринском районе началось строительство первого в Республике Саха (Якутия) сервисного центра по ремонту узлов и обслуживанию карьерной техники БелАЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт белорусского предприятия.

Будут созданы 50 высокотехнологичных рабочих мест. Восемь бригад займутся капитальным ремонтом узлов и агрегатов карьерных самосвалов грузоподъемностью до 220 т, а также ремонтом гидравлических систем и электропривода. Общая площадь сервисного центра составит 1,5 тыс. кв.м. Отличительной особенностью нового центра будет постоянное наличие широкого спектра номенклатуры оригинальных запасных частей БелАЗ.

Директор ООО "БелАЗ 24" Евгений Тифус назвал новый сервисный центр в Нерюнгринском районе "первой ласточкой" на пути освоения новых стандартов обслуживания клиентов компанией.

Завершить строительство планируется до конца года. Участок отведен с таким расчетом, чтобы в перспективе предприятие можно было расширить в соответствии со спросом клиентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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