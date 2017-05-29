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Технического оператора системы видеонаблюдения за общественной безопасностью выберут по конкурсу
30.05.2017 01:03 — Новости Экономики | Tut.by
Технический оператор республиканской системе мониторинга общественной безопасности будет выбран на конкурсной основе. Об этом
Технический оператор имеет право привлекать инвестиции для создания, развития и эксплуатации системы мониторинга. Он обязан согласовывать свои действия, в том числе по созданию единых технических требований к программному обеспечению видеоаналитики, с Оперативно-аналитическим центром при президенте и МВД.
Технический оператор может взимать плату за выдачу технических условий; единовременную плату за подключение к системе мониторинга; ежемесячную абонентскую плату за обработку и хранение информации системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов; плату за оказание иных услуг, определяемых правительством. Тарифы на услуги устанавливаются Совмином.
Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности поручено в трехмесячный срок со дня обращения технического оператора выделять ему полосу радиочастот шириной 40 МГц для эксплуатации радиоэлектронных средств фиксированной службы.
Потенциальному инвестору будет предоставлена рассрочка на пять лет на оплату выделения полосы радиочастот и за использование радиочастотного спектра.
Согласно указа № 187, оператор может быть выбран через 9 месяцев.
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Технический оператор имеет право привлекать инвестиции для создания, развития и технической эксплуатации системы мониторинга.
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