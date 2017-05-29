Минфин Беларуси намерен усовершенствовать систему управления госфинансами

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси приступило к работе по совершенствованию системы управления госфинансами. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" сообщил министр финансов Владимир Амарин, сообщает БЕЛТА.

"Началась масштабная работа по совершенствованию системы управления госфинансами. Одними из основных направлений реформирования являются переход на среднесрочное бюджетное планирование и внедрение бюджетирования, ориентированного на результаты, - сказал он. - Помимо повышения прозрачности распределения и использования средств оно направлено на повышение эффективности госрасходов. Сегодня бюджет следует рассматривать как инструмент достижения целей и задач социально-экономического развития. Органы местного управления и самоуправления также вовлечены в процесс формирования и реализации госпрограмм, что позволяет не только максимально учесть интересы территорий, но и гармонизировать государственную и региональную политику".

По словам руководителя министерства, в текущем году предстоит решить задачи по достижению устойчивой среднесрочной сбалансированности бюджетов всех уровней. Это делается с целью повышения доступности и качества услуг бюджетной сферы и усиления социальной защиты уязвимых категорий населения. Предстоит также обеспечить источники для исполнения внешних и внутренних долговых обязательств. "Такие задачи необходимо решить без увеличения налоговой нагрузки на экономику, что в свою очередь ограничивает возможности бюджета по росту его расходов. В этих условиях необходимо повышать эффективность использования бюджетных средств. Что мы и делаем, внедряя среднесрочные финансовые программы и программно-целевое бюджетирование", - добавил министр.

Владимир Амарин также подчеркнул, что финансовые стимулы для развития регионов не могут и не должны рассматриваться исключительно в плоскости усиления потоков прямой поддержки из республиканского бюджета. Реализованные на практике меры сфокусированы именно на усилении собственной доходной базы в областях и районах. В результате сегодня бюджеты регионов в среднем на 70% формируются за счет налоговых поступлений. За ними законодательно закреплены такие стабильные источники доходов, как подоходный налог и налоги на собственность. Их доля в структуре доходов составляет около 36%. Таким образом, местные власти напрямую заинтересованы в увеличении уровня оплаты труда в регионе, а также в создании и развитии производственных мощностей на своих территориях. В отличие от многих других стран местным бюджетам передан весь налог на прибыль коммунальных и негосударственных организаций, и это мотивирует регионы к повышению эффективности действующих производств, созданию новых предприятий и рабочих мест. Кроме того, в местные бюджеты направляется 31% собираемого в стране налога на добавленную стоимость (в большинстве стран НДС поступает в доходы центральных бюджетов).

Стабильность условий распределения финансовых ресурсов между регионами - еще одна предпосылка для устойчивого регионального развития, продолжил министр. На протяжении нескольких лет нормативы распределения налогов между республиканским и местными бюджетами остаются неизменными. Равный доступ регионов к крупнейшим источникам доходов закреплен на законодательном уровне. Более того, с прошлого года он масштабирован до бюджетов районов и крупных городов - нормативы отчислений от налогов закреплены на период не менее трех лет. С этого года органы местного управления получили определенные гарантии в отношении прямой ресурсной поддержки из республиканского бюджета: параметры межбюджетных отношений до 2019 года зафиксированы в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета. "При ее формировании применен справедливый, по нашему мнению, подход - средства, передаваемые местным бюджетам, прирастают соразмерно темпу роста расходов республиканского бюджета", - добавил руководитель Минфина.-0-