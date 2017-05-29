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Белорусам не понадобится паспорт для покупки валюты
30.05.2017 10:31 — Новости Экономики | БДГ
В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.
Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации, передает
Указ вступает в силу после официального опубликования. Его цель - либерализация валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций.
Напомним, что Нацбанк Беларуси с 9 ноября 2011 года
Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Вадим Попов предсказывал, что новая система
Между тем эксперты
Незадолго до белорусских властей аналогичные меры ввели и в Украине, правда, там данная мера действует до сих пор.
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В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.
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