Белорусам не понадобится паспорт для покупки валюты

В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации, передает БелТА .

Указ вступает в силу после официального опубликования. Его цель - либерализация валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций.

Напомним, что Нацбанк Беларуси с 9 ноября 2011 года ввел продажу иностранной валюты гражданам исключительно после предъявления ими паспорта и регистрации кассиром личных данных.

Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Вадим Попов предсказывал, что новая система нанесет удар «по спекулянтам и тем, кто апеллирует большими суммами».

Между тем эксперты допускали возникновение черного рынка в Беларуси в связи с переходом на паспортный контроль валютообменных операций.

Незадолго до белорусских властей аналогичные меры ввели и в Украине, правда, там данная мера действует до сих пор.