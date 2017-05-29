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Белорусам не понадобится паспорт для покупки валюты

30.05.2017 10:31 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации, передает БелТА.

Указ вступает в силу после официального опубликования. Его цель - либерализация валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. 

Напомним, что Нацбанк Беларуси с 9 ноября 2011 года ввел продажу иностранной валюты гражданам исключительно после предъявления ими паспорта и регистрации кассиром личных данных.

Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Вадим Попов предсказывал, что новая система нанесет удар «по спекулянтам и тем, кто апеллирует большими суммами». 

Между тем эксперты допускали возникновение черного рынка в Беларуси в связи с переходом на паспортный контроль валютообменных операций.

Незадолго до белорусских властей аналогичные меры ввели и в Украине, правда, там данная мера действует до сих пор.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

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