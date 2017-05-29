Потеснить Caterpillar и Komatsu: БелАЗ открыл офис в Канаде

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусский производитель карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" открыл офис в Онтарио (Канада), сообщили Sputnik на предприятии.

БелАЗ имеет собственную развитую товаропроводящую сеть: это офисы и торговые центры, занимающиеся продвижением техники в странах Европы, Африки, практически во всех государствах СНГ, в Грузии, Индии, странах ЮВА, Монголии.

Офис, открытый в Онтарио, будет представлять интересы белорусского предприятия не только в Канаде, но и в Мексике и США.

"В настоящий момент офис решает задачи по продвижению бренда, знакомству с горнодобывающими компаниями, работающими на континенте. С ними ведутся переговоры, представляющие взаимный интерес", — сообщили Sputnik на БелАЗе.

О том, на какие объемы продаж рассчитывает это представительство, на предприятии не уточнили.

Между тем, как отмечает отраслевое издание из США, уже в 2018 году следует ожидать крупных сделок.

Издание также обращает внимание, что рынки США, Мексики и Канады являются новым направлением для белорусского производителя карьерной техники. Пока в этих регионах основными поставщиками выступают компании Caterpillar (США) и Komatsu (Япония).

По оценкам отраслевых экспертов, продвижению на новые рынки будет способствовать и тот факт, что офис будет заниматься не только поставкой машин, но и комплектующих к ним, а также сервисными услугами.

Кроме того, по мнению экспертов этого рынка в РФ, белорусское предприятие намерено продвигаться за счет инновационного двигателя с электроприводом, который позволяет экономить до 20% топлива. При этом эффективность работы машины увеличивается примерно на четверть.

Примечательно, что электропривод для БелАЗа создали конструкторы питерской компании "Электросила" (входит в состав компании "Силовые машины" и принадлежит российскому бизнесмену Алексею Мордашову).