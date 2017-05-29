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Амарин: вопрос привлечения кредита РФ на $700 млн находится в активной проработке

30.05.2017 10:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Амарин: вопрос привлечения кредита РФ на 0 млн находится в активной проработке
Владимир Амарин. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере $700 млн находится в активной проработке, сообщил министр финансов Беларуси Владимир Амарин в интервью газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере $700 млн на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке", - проинформировал он.

Министр финансов пояснил, что ежегодно Беларусь рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в размере $1 млрд, а в январе 2018 года - еврооблигации в размере $800 млн. "Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов", - добавил руководитель ведомства.

Владимир Амарин рассказал, что в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму $2 млрд: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет $1 млрд. На сегодня получено $1,1 млрд, из них $300 млн - в этом году. В то же время минстр отметил интерес республики к рефинансированию долга за счет ресурсов международных финансовых организаций, поскольку такие займы характеризуются комфортными условиями.

Помимо внешних заимствований, Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов - юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за 4 месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте $360 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр финансов пояснил, что ежегодно Беларусь рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения.

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