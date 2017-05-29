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Минфин: выделение кредита РФ находится "в высокой степени проработки"

30.05.2017 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Привлечение Беларусью кредита правительства РФ, о чем была достигнута договоренность во время апрельской встречи лидеров двух стран, находится в высокой степени проработки, заявил министр финансов республики Владимир Амарин.

На встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 3 апреля было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней повестки. Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский ранее заявлял, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

Минфин: выделение кредита РФ находится "в высокой степени проработки"
© Pixabay
Минфин РФ рассказал подробности о кредите на $1 млрд для Минска

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов США на цели рефинансирования долга", — сказал Амарин в интервью газете "СБ: Беларусь сегодня".

Министр отметил, что Беларусь ежегодно рефинансирует часть госдолга, предназначенного для погашения. В 2017 году Минску предстоит выплатить по внешнему госдолгу миллиард долларов, и уже в январе 2018 года стране предстоит погасить выпущенные семилетние евробонды на сумму 800 миллионов долларов.

"Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики", — заметил Амарин.

Говоря о заемных ресурсах, к которым намерена прибегнуть Беларусь, министр сообщил, что в качестве основных источников рассматривается госкредит РФ и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.

Он напомнил, что в прошлом году Минск и ЕФСР подписали кредитное соглашение, согласно которому до конца 2018 года Беларусь получит кредит фонда в размере двух миллиардов долларов. Средства будут выделены семью траншами.

"Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет один миллиард долларов. На сегодня страна получила 1,1 миллиарда долларов, из них 300 миллионов долларов — в этом году. Конечно, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными, я бы даже сказал, льготными условиями", — сказал Амарин.

По словам министра, Минфин также не исключает новых внутренних заимствований, которые будут реализованы через выпуск и размещение валютных гособлигаций. Эти ценные бумаги, добавил Амарин, пользуются спросом не только у предприятий и банков, но и у населения.

"Из запланированных на 2017 год поступлений за четыре месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 миллионов долларов", — рассказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма кредита составит 700 миллионов долларов, эти средства будут направлены на рефинансирование части внешнего госдолга.

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