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Семашко: Беларусь подготовит национальный отчет по итогам стресс-тестов на АЭС в сентябре

30.05.2017 10:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь строит самую надежную и безопасную атомную электростанцию, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на международной конференции Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), «Поддержка новых энергоблоков АЭС», передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о претензиях Литвы к строительству БелАЭС, Владимир Семашко отметил, что данный проект соответствует всем международным требованиям по безопасности, в том числе МАГАТЭ и ВАО АЭС. «Беларусь строит самую надежную и безопасную станцию», — подчеркнул вице-премьер.

Беларусь подготовит национальный отчет по итогам стресс-тестов на АЭС в Островце в сентябре нынешнего года, пообещал Семашко.

«Госатомнадзор вместе с Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований „Сосны“ НАН Беларуси сейчас готовит национальный отчет по итогам стресс-тестов на Белорусской АЭС. В сентябре мы должны закончить отчет и по собственной инициативе передать его Еврокомиссии. Для членов Евросоюза передача такой информации в Еврокомиссию — обязательное правило, мы могли бы не подавать эти данные. Но чтобы убрать лишние измышления, решили это сделать», — пояснил Владимир Семашко.

Стресс-тесты на БелАЭС были проведены в 2016 году. Они заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. В ходе стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные потерей электроснабжения АЭС и других ситуаций.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

 
 
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