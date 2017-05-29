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Вместо кредита в 1 млрд долларов Беларусь получит от РФ 700 млн

30.05.2017 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Выделение Беларуси кредита от правительства России в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга находится в высокой степени проработки.

Об этом заявил белорусский министр финансов Владимир Амарин в интервью "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, Минск ежегодно рефинансирует часть госдолга, предназначенного для погашения. Так, в 2017 года предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию», — сказал он.

В качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются госкредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. При этом из доступных 2 млрд долларов кредита ЕФСР Беларусь уже получила 1,1 млрд долларов, в том числе 300 млн долларов в этом году.

Вместе с тем Владимир Амарин отметил, что рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются «комфортными» и «льготными условиями».

Напомним, что 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что было сделано поручение дополнительно выдать Беларуси около 1 млрд долларов кредитов на хороших условиях выделить для финансирования белорусского госдолга за газ в размере более 700 млн долларов, который Беларусь в итоге оплатила. Однако, судя по всему, вместо 1 млрд долларов Минск получит в лучшем случае 700 млн.

Кроме того, Беларуси были обещаны третий и четвертый транши кредита ЕФСР по 300 млн долларов каждый. Третий транш Беларусь должна была получить еще осенью 2016 года, а получила только 26 апреля 2017-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Выделение Беларуси кредита от правительства России в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга находится в высокой степени проработки.

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