«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Я считаю, что цены на недвижимость в Беларуси завышены до сих пор, несмотря на то, что за последние несколько лет они упали. Учитывая заработную плату в Беларуси, цены на квартиры должны быть гораздо ниже. Чтобы человек смог купить квартиру, ценовая политика на рынке недвижимости должна быть адекватной.

Вот мы с вами сейчас находимся на проспекте Победителей. Квартиры в близлежащих домах стоят $300 тыс., $100 тыс. Это абсурдные цены, они нереальные. Притом, что эти квартиры не золотом отделаны. Есть квартиры дешевле на окраине города, но и они не всегда доступны.

Виктор, спортивная сфера деятельности: