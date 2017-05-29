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«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость
30.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Я считаю, что цены на недвижимость в Беларуси завышены до сих пор, несмотря на то, что за последние несколько лет они упали. Учитывая заработную плату в Беларуси, цены на квартиры должны быть гораздо ниже. Чтобы человек смог купить квартиру, ценовая политика на рынке недвижимости должна быть адекватной.
Вот мы с вами сейчас находимся на проспекте Победителей. Квартиры в близлежащих домах стоят $300 тыс., $100 тыс. Это абсурдные цены, они нереальные. Притом, что эти квартиры не золотом отделаны. Есть квартиры дешевле на окраине города, но и они не всегда доступны.
Виктор, спортивная сфера деятельности:
— Когда-то квартиры давало государство. Не просто так, а за заслуги. Квартиру нужно было заслужить трудом. Сейчас же трудись не трудись, все равно не заработаешь. У нас было будущее, сейчас его у молодежи нет. Скажите, как можно купить квартиру или взять кредит, когда зарплата Br200-300 рублей?
Я очень сочувствую молодежи. У нас раньше встанешь в очередь, получишь квартиру, в Сочи съездишь. Я со своей зарплатой продавщицы могла весь Союз объездить, а сейчас какие возможности есть у молодежи?
Алексей, занят в сфере финансов:
— Я считаю, что недвижимость должна стоить дешевле. Себестоимость квартиры от застройщика составляет $19 тыс., а выставляют на продажу за $45 тыс. Я знаю это, потому что недавно построил квартиру. Учитывая, что доступных кредитов и ипотеки у нас нет, то молодому поколению остается только упорно работать.
Рынок хоть и «протрезвел» за последние несколько лет, но в тоже время люди стали беднее. Один кв.м должен стоить, как средняя зарплата.
Виктория, сфера ивента:
— Когда мы покупали квартиру, она стоила $45 тыс., сейчас такая же стоит $30 тыс. Я считаю, что квартиры стали доступнее. Например, мы сейчас задумываемся о своем доме. Стартовые цены на участки стоят сегодня высокие. Вариант кредита не рассматриваем, так как процентные ставки слишком большие.
Александр, пенсионер:
— Сегодня только небольшой процент людей может позволить себе купить квартиру. Сейчас люди решают жилищные вопросы обменами и разменами, потому что настоящих денег практически ни у кого нет. С такими зарплатами, как сегодня, невозможно накопить денег на свою квартиру.
Фото: Павел Садовский
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«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость
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