﻿ «Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

30.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

Ольга, риэлтер:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Я считаю, что цены на недвижимость в Беларуси завышены до сих пор, несмотря на то, что за последние несколько лет они упали. Учитывая заработную плату в Беларуси, цены на квартиры должны быть гораздо ниже. Чтобы человек смог купить квартиру, ценовая политика на рынке недвижимости должна быть адекватной.

Вот мы с вами сейчас находимся на проспекте Победителей. Квартиры в близлежащих домах стоят $300 тыс., $100 тыс. Это абсурдные цены, они нереальные. Притом, что эти квартиры не золотом отделаны. Есть квартиры дешевле на окраине города, но и они не всегда доступны.

Виктор, спортивная сфера деятельности:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Я считаю, что один кв.м должен стоить, как средняя зарплата в стране. У нас квартиры недоступны для людей. Молодежи вообще остается надеяться только на родителей.

Ольга Николаевна, уборщица:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Когда-то квартиры давало государство. Не просто так, а за заслуги. Квартиру нужно было заслужить трудом. Сейчас же трудись не трудись, все равно не заработаешь. У нас было будущее, сейчас его у молодежи нет. Скажите, как можно купить квартиру или взять кредит, когда зарплата Br200-300 рублей?

Я очень сочувствую молодежи. У нас раньше встанешь в очередь, получишь квартиру, в Сочи съездишь. Я со своей зарплатой продавщицы могла весь Союз объездить, а сейчас какие возможности есть у молодежи?

Алексей, занят в сфере финансов:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Я считаю, что недвижимость должна стоить дешевле. Себестоимость квартиры от застройщика составляет $19 тыс., а выставляют на продажу за $45 тыс. Я знаю это, потому что недавно построил квартиру. Учитывая, что доступных кредитов и ипотеки у нас нет, то молодому поколению остается только упорно работать.

Рынок хоть и «протрезвел» за последние несколько лет, но в тоже время люди стали беднее. Один кв.м должен стоить, как средняя зарплата.

Виктория, сфера ивента:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— На мой взгляд, с учетом нынешней экономической ситуации в стране цены на квартиры стали более подъемные. Уверена, что в будущем ценники будут еще ниже. Плюс сейчас застройщики предлагают лояльные и доступные программы для людей.

Александра, сфера маркетинга:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Когда мы покупали квартиру, она стоила $45 тыс., сейчас такая же стоит $30 тыс. Я считаю, что квартиры стали доступнее. Например, мы сейчас задумываемся о своем доме. Стартовые цены на участки стоят сегодня высокие. Вариант кредита не рассматриваем, так как процентные ставки слишком большие.

Александр, пенсионер:

«Цены на квартиры стали подъемные. Уверена, в будущем они будут еще ниже», — минчане о том, сколько должна стоить недвижимость

— Сегодня только небольшой процент людей может позволить себе купить квартиру. Сейчас люди решают жилищные вопросы обменами и разменами, потому что настоящих денег практически ни у кого нет. С такими зарплатами, как сегодня, невозможно накопить денег на свою квартиру.

Фото: Павел Садовский

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши комментаторы часто высказывают мнение, что недвижимость сегодня стоит слишком дорого. А сколько, по-вашему, она должна стоить? Мы провели уличный опрос и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Строительство первого сервисного центра по обслуживанию техники БелАЗ началось в Якутии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика