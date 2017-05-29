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Страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси - Мясникович

30.05.2017 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси - Мясникович

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, спикер обратил внимание, что по итогам 2016 года на долю государств ЦЕИ приходилось 15,5% общего товарооборота внешней торговли республики и 18,3% экспорта.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, спикер обратил внимание, что по итогам 2016 года на долю государств ЦЕИ приходилось 15,5% общего товарооборота внешней торговли республики и 18,3% экспорта.

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