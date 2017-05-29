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Минфин выступает за повышение ответственности исполкомов при выдаче гарантий на кредиты

30.05.2017 11:23 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов выступает за повышение ответственности исполкомов при выдаче гарантий в качестве обеспечения по кредитам, привлекаемым предприятиями. Об этом в интервью газете "Рэспублiкa" заявил министр финансов Владимир Амарин, сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь необходимо повышение ответственности самих исполкомов: выдал гарантию - прежде всего прими меры, чтобы заемщик обеспечил возврат кредита (бывают случаи, когда имеющиеся средства сознательно отвлекаются на иные цели), а если уже дело дошло до исполнения гарантий - выполняй взятые на себя обязательства", - отметил министр. На макроуровне для минимизации рисков и повышения дисциплины при управлении региональным долгом законом о республиканском бюджете на 2017 год предусмотрена норма, ограничивающая возможности предоставления исполкомами новых гарантий в пределах объемов погашения ранее гарантированных кредитов. Причем погашения заемщиками за счет собственных средств, а не средств бюджета.

Владимир Амарин пояснил, что в последние годы в Беларуси достаточно часто прибегали к предоставлению таких гарантий (правительства и местных органов власти. - Прим. БЕЛТА) в качестве обеспечения по кредитам, привлекаемым предприятиями. Как правило, это обусловлено либо высокой степенью закредитованности реального сектора и отсутствием у них иных источников обеспечения, либо гарантия выдается с целью снижения стоимости заимствования при реализации важных инвестиционных проектов. Иностранные кредиторы зачастую настаивают на получении гарантии правительства по займам, поскольку рассматривают ее в качестве единственно приемлемого варианта снижения своих рисков.

Вместе с тем активное использование гарантий привело к росту и гарантированного долга, отметил руководитель Минфина. И хотя в настоящее время его уровень не настолько велик, чтобы представлять угрозу для экономической безопасности страны, однако на фоне замедления экономического роста неизбежно увеличиваются расходы бюджетов на исполнение гарантий. Правительство и местные органы власти фактически вынуждены отвлекать бюджетные средства на исполнение долговых обязательств предприятий, сокращая текущие расходы.

По словам Владимира Амарина, чтобы контролировать процесс выдачи гарантий, устанавливаются ограничения в виде ежегодных лимитов на объемы таких обязательств. Подобная политика сдерживания уже принесла определенные результаты. По итогам 2016 года долг, гарантированный правительством и местными органами управления, снизился на Br2 млрд и на начало 2017 года составил Br10,6 млрд.

Однако вопросы предоставления и исполнения гарантий требуют контроля и ответственного отношения, особенно со стороны местных органов управления, подчеркнул руководитель ведомства. За 2016 год задолженность местных органов управления перед банками по исполнению гарантий возросла вдвое и достигла Br99 млн. Неплатежи по гарантиям негативным образом отражаются на устойчивости всей финансово-кредитной системы и требуют мер реагирования, убежден министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Владимира Амарина, чтобы контролировать процесс выдачи гарантий, устанавливаются ограничения в виде ежегодных лимитов на объемы таких обязательств.

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