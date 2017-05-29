МАРТ обращает внимание на необходимость соблюдения антимонопольных требований при закупках

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обращает внимание, что при проведении как государственных закупок товаров (работ, услуг), так и закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств наряду с законодательством о закупках необходимо соблюдать требования антимонопольного законодательства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МАРТ.

В министерстве рассказали, что практика антимонопольного регулирования показывает, что заказчики (организаторы) процедур закупок нередко устанавливают в документации требования, являющиеся дополнительными барьерами для участия в конкурентной процедуре закупки, то есть ограничением конкуренции. Речь идет о требованиях о наличии сертификатов соответствия директивам Европейского союза, не применяемых для подтверждения качества товара в Беларуси, членства в международных или республиканских объединениях, союзах или ассоциациях, опыта работы на соответствующей территории и многие другие.

Нередко заказчик (организатор) процедуры закупки устанавливает требования к потенциальному участнику таким образом, что победителем по результатам процедуры закупки заведомо может быть определен лишь один конкретный участник соответствующего товарного рынка.

"Обращают на себя внимание и факты проведения закупок товаров (работ, услуг) в виде процедуры запроса ценовых предложений без предварительного изучения конъюнктуры рынка, что впоследствии может приводить к приобретению товара (работы, услуги) по завышенной цене", - рассказали в МАРТ.

Вышеназванные, а также многие иные факты могут указывать на признаки нарушения хозяйствующими субъектами запретов, установленных статьей 13 закона Беларуси от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

В целях предупреждения фактов недопущения, ограничения или устранения конкуренции при процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг) и закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств МАРТ напоминает, что положения о порядке проведения закупок, конкурсная (аукционная) документация, как и требования к предмету закупки, потенциальному участнику процедуры закупки, определяемые заказчиком (организатором), не должны содержать положения, приводящие либо способные привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Кроме того, действия участников и/или заказчика (организатора) процедуры закупки не должны приводить либо быть способными привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

"Соблюдение вышеназванных рекомендаций позволит вести успешную хозяйственную деятельность, основываясь на необходимости оценки своих действий на предмет соответствия антимонопольному законодательству Беларуси, а также минимизировать риски совершения правонарушений", - отметили в министерстве.

Если при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) или закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств организатором (заказчиком) и/или участниками совершаются действия, противоречащие антимонопольному законодательству, можно обратиться в антимонопольный орган с предложением, заявлением, жалобой, содержащими сведения, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства. Обращения будут рассмотрены, и в случае установления факта нарушения будут приняты соответствующие меры антимонопольного регулирования.-0-