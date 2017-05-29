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Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправкомиссию

30.05.2017 12:16 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом он заявил сегодня на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш опыт говорит о том, что для того, чтобы двигать торгово-экономические отношения, нужно создать некий орган - мы его называем межправительственная комиссия, в данном случае белорусско-таиландская", - отметил Владимир Семашко.

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Теги: Минск
 
 
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"Наш опыт говорит о том, что для того, чтобы двигать торгово-экономические отношения, нужно создать некий орган - мы его называем межправительственная комиссия, в...

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