Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправкомиссию

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом он заявил сегодня на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш опыт говорит о том, что для того, чтобы двигать торгово-экономические отношения, нужно создать некий орган - мы его называем межправительственная комиссия, в данном случае белорусско-таиландская", - отметил Владимир Семашко.

/Будет дополнено/.-0-