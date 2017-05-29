|
Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправкомиссию
30.05.2017 12:16 — Новости Экономики | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает необходимым создать белорусско-таиландскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом он заявил сегодня на встрече с таиландской делегацией во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда Пирасаком Порджитом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наш опыт говорит о том, что для того, чтобы двигать торгово-экономические отношения, нужно создать некий орган - мы его называем межправительственная комиссия, в данном случае белорусско-таиландская", - отметил Владимир Семашко.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Наш опыт говорит о том, что для того, чтобы двигать торгово-экономические отношения, нужно создать некий орган - мы его называем межправительственная комиссия, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии