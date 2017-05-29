Страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси - Мясникович

Во время заседания

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЦЕИ вносят заметный вклад в формирование торгово-экономического сотрудничества Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, спикер обратил внимание, что по итогам 2016 года на долю государств ЦЕИ приходилось 15,5% общего товарооборота внешней торговли республики и 18,3% экспорта.

По словам Михаила Мясниковича, со странами ЦЕИ белорусскими компаниями создано 1013 организаций. "Хотя в последние годы эта работа, в том числе и по увеличению их уставных фондов, рядом стран ведется недостаточно активно", - считает руководитель верхней палаты парламента.

При этом основными инвестиционными партнерами Беларуси по Центрально-Европейской инициативе выступают Австрия, Польша, Украина и Чехия. В 2016 году в реальный сектор белорусской экономики из 17 стран ЦЕИ поступило иностранных инвестиций в сумме более $800 млн (почти 10% в общей сумме поступлений), в том числе прямых инвестиций - $635 млн.-0-