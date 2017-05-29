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Беларусь обещает впустить депутата из Черногории, которого развернули в Москве на пути в Минск
30.05.2017 12:54 — Новости Экономики | Tut.by
Черногорский депутат Миодраг Вукович летел через Москву в Минск на встречу депутатов Центрально-Европейской инициативы. Но 28 мая его депортировали из аэропорта Домодедово, не впустив в Россию, — Вукович оказался в санкционном списке Москвы против европейских стран. В белорусском Совете Республики, который проводит заседание депутатов ЦЕИ, обещают, что Вукович сможет без проблем попасть в страну, если прилетит напрямую в Минск.
— Мы по-прежнему рады видеть его гостем нашего мероприятия, если он прилетит непосредственно в Минск, сегодня. У нас есть правовые механизмы, которые позволяют решать эти вопросы в рамках договоренностей, — сообщила TUT.BY пресс-секретарь Совета Республики Татьяна Максимова.
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Депутат Вукович был задержан в Домодедово в 19.30 28 мая. Черногорские СМИ со ссылкой на окружение политика
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Вукович летел на заседание парламентского комитета ЦЕИ — европейской организации, в которой в этом году Беларусь председательствует. Сегодняшнее заседание, посвященное теме интеллектуальных производств, должно было собрать депутатов из 12 стран — Австрии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии и Украины,
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Летевшего в Минск Вуковича депортировали из Москвы - он оказался в санкционном списке России против Черногории.
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