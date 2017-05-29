Беларусь обещает впустить депутата из Черногории, которого развернули в Москве на пути в Минск

Черногорский депутат Миодраг Вукович летел через Москву в Минск на встречу депутатов Центрально-Европейской инициативы. Но 28 мая его депортировали из аэропорта Домодедово, не впустив в Россию, — Вукович оказался в санкционном списке Москвы против европейских стран. В белорусском Совете Республики, который проводит заседание депутатов ЦЕИ, обещают, что Вукович сможет без проблем попасть в страну, если прилетит напрямую в Минск.



Миодраг Вукович. Фото: Лука Жекович, с сайта: www.vijesti.me

— Мы по-прежнему рады видеть его гостем нашего мероприятия, если он прилетит непосредственно в Минск, сегодня. У нас есть правовые механизмы, которые позволяют решать эти вопросы в рамках договоренностей, — сообщила TUT.BY пресс-секретарь Совета Республики Татьяна Максимова.

Сенатор Игорь Марзалюк в комментарии «Радыё Свабода» назвал произошедшее «скандалом»: «Я не разумею, навошта нашым усходнім суседзям рабіць такія справы».

Депутат Вукович был задержан в Домодедово в 19.30 28 мая. Черногорские СМИ со ссылкой на окружение политика сообщают , что ему не давали связаться с посольством в течение двух часов. Сообщается также, что Вуковича несколько часов держали в «нейтральной зоне» аэропорта без воды и туалета, состояние его здоровья ухудшилось. Лишь после полуночи сотрудники посольства смогли передать ему лекарства. Черногория вручила российскому послу Сергею Грицаю ноту протеста.

В российском посольстве в Черногории сообщили , что Вукович был депортирован, поскольку он находился в санкционном списке РФ, введенном в ответ «на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц». В мае 2014 года Черногория вслед за странами-членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала.

Отношения между Россией и Черногорией напряглись после того, как балканская республика решила присоединиться к НАТО . Осенью в Черногории была совершена попытка госпереворота, в котором власти страны обвинили «русских националистов» , имеющих связи с Москвой.

Вукович летел на заседание парламентского комитета ЦЕИ — европейской организации, в которой в этом году Беларусь председательствует. Сегодняшнее заседание, посвященное теме интеллектуальных производств, должно было собрать депутатов из 12 стран — Австрии, Словении, Румынии, Польши, Молдовы, Хорватии, Болгарии, Словакии, Венгрии, Италии и Украины, сообщается на сайте Совета Республики. В итоге, Черногория оказалась не представленной на уровне депутатов. На заседании обсуждают расширение использования интеллектуальных информационных технологий, цифровую экономику, развития человеческого капитала и т.д. От Беларуси в нем участвует руководство Совета Республики, включая его главу Михаила Мясниковича.