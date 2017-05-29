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Аудиторы усомнились в способности БМЗ работать непрерывно

30.05.2017 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Краткосрочные обязательства Белорусского металлургического завода (БМЗ) на протяжении двух лет значительно превышают краткосрочные активы. Данное обстоятельство вызывает опасение по поводу способности предприятия работать непрерывно. Об этом говорится в аудиторском заключении KPMG по итогам 2016 года.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

На 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года краткосрочные обязательства БМЗ превышали его краткосрочные активы на 836,5 млн рубей и 1,087 млрд рублей соответственно. За последний год эта дельта снизилась, но осталась довольно высокой. При этом что жлобинский гигант выбрался из убытков в прошлом году (39 тысяч рублей чистой прибыли против минус 262,6 млн рублей годом ранее).

Вместе с тем аудиторы предупреждают, что это, наряду с прочими обстоятельствами, указывает «на наличие существенной неопределенности, которая может вы­звать значительные сомнения в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно». За этой формулировкой соответствующей ме­ждународному стандарту аудита ISA 570 скрывается предупреждение о вероятности банкротства компании.

БМЗ - один из крупнейших кредитополучателей в Беларуси. Компания брала взаймы (по разным оценкам, в сумме около 1 млрд долларов) для проведения модернизации производства и открытия новых направлений деятельности. Однако изменившаяся конъюнктура рынка, в первую очередь, снижение цен на продукцию, наряду с барьерами, воздвигаемыми на западных рынках, сказались на финансовых показателях завода. Год назад власти Беларуси были вынуждены оказать БМЗ, на котором работает более 10 тыс. человек, поддержку путем выпуска валютных облигаций на 240,5 млн долларов.

Впрочем, на минувшей неделе вице-премьер Владимир Семашко анонсировал реализацию нового проекта на БМЗ с целью обеспечения машиностроительной отрасли металлом собственного производства. По словам Семашко, благодаря БМЗ на 60% была закрыта потребность машиностроения в металле. «Но на этом останавливаться нельзя. Перед БМЗ стоит задача закрыть 100% потребности внутреннего спроса отрасли. Это непростая задача, цена вопроса 800−850 млн долларов», — заявил вице-премьер.

 
 
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Краткосрочные обязательства Белорусского металлургического завода (БМЗ) на протяжении 2 лет значительно превышают краткосрочные активы.

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