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Аудиторы усомнились в способности БМЗ работать непрерывно
30.05.2017 12:50 — Новости Экономики | Tut.by
Краткосрочные обязательства Белорусского металлургического завода (БМЗ) на протяжении двух лет значительно превышают краткосрочные активы. Данное обстоятельство вызывает опасение по поводу способности предприятия работать непрерывно. Об этом говорится в аудиторском заключении KPMG по итогам 2016 года.
На 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года краткосрочные обязательства БМЗ превышали его краткосрочные активы на 836,5 млн рубей и 1,087 млрд рублей соответственно. За последний год эта дельта снизилась, но осталась довольно высокой. При этом что жлобинский гигант
Вместе с тем аудиторы предупреждают, что это, наряду с прочими обстоятельствами, указывает «на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно». За этой формулировкой соответствующей международному стандарту аудита ISA 570 скрывается предупреждение о вероятности банкротства компании.
БМЗ - один из крупнейших кредитополучателей в Беларуси. Компания брала взаймы (по разным оценкам, в сумме около 1 млрд долларов) для проведения модернизации производства и открытия новых направлений деятельности. Однако изменившаяся конъюнктура рынка, в первую очередь, снижение цен на продукцию, наряду с барьерами, воздвигаемыми на западных рынках, сказались на финансовых показателях завода. Год назад власти Беларуси были вынуждены оказать БМЗ, на котором работает более 10 тыс. человек,
Впрочем, на минувшей неделе вице-премьер Владимир Семашко
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Краткосрочные обязательства Белорусского металлургического завода (БМЗ) на протяжении 2 лет значительно превышают краткосрочные активы.
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