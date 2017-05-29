Александр Косинец назначен помощником президента Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Напомним, что Александр Косинец был освобожден от должности 5 декабря минувшего года с формулировкой «в связи с переводом на другую работу». Некоторые ожидали, что экс-глава Администрации президента Александр Косинец пойдет на повышение, и прочили ему место премьер-министра. Другие оценивали потенциал чиновника скромнее и пересаживали его на должность министра здравоохранения или министра труда. Однако до настоящего времени Александр Косинец официально никакой пост не занимал.

Справка TUT.BY

Александр Косинец родился в 1959 году в деревне Росский Селец Оршанского района Витебской области БССР.

В 1982 году окончил Витебский государственный медицинский институт.

С 1980 по 1994 годы клинический ординатор, ассистент, доцент кафедры госпитальной хирургии Витебского государственного медицинского института.

В 1993 году защищал докторскую диссертацию на тему: «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости».

С 1995 по 1997 год возглавлял Республиканский научно-практический центр «Инфекция и хирургия».

С 1997 по 2005 год — ректор Витебского государственного медицинского университета.

С 2005 по 2008 год — заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

В 2007 году окончил магистратуру экономического факультета БГУ.

С 24 ноября 2008 года по 27 декабря 2014 года — председатель Витебского облисполкома.

3 ноября 2011 года Александр Лукашенко присвоил Косинцу воинское звание генерал-майора.

С 27 декабря 2014 года до 5 декабря 2016 года — глава Администрации президента Республики Беларусь.