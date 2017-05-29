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Косинец назначен помощником президента Беларуси
30.05.2017 13:28 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Косинец назначен помощником президента Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Напомним, что Александр Косинец
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Александр Косинец назначен помощником президента Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба...
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